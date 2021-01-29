2020 признан худшим годом для туризма

2020-й год стал худшим для мирового туризма за всю историю наблюдений. Такой вывод сделала Всемирная туристская организация при ООН.
Согласно её исследованию, число международных туристических прибытий сократилось на 74%. Потери отрасли в доходах составляют в совокупности 1,3 трлн. долларов США. Что в 11 раз больше, чем во время экономического кризиса 2009-го, сообщает агентство «Евроньюс».
Даже некоторое оживление, наблюдавшееся в Европе летом, не украсило общую картину. Число туристов, побывавших в странах континента в прошлом году, сократилось на 500 с лишним миллионов.
Из-за кризиса под угрозой оказались от 100 до 120 миллионов рабочих мест в основном малых и средних предприятий.
А вот эксперты менее оптимистичны. По их прогнозам, на то, чтобы туристическая сфера вернулась к докризисным показателям – 2019 года – уйдёт от двух до четырёх лет.
Москва, Елена Васильева
Москва. Другие новости 29.01.21
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