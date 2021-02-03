Саудовская Аравия приостанавливает въезд для визитеров из 20 стран мира

Саудовская Аравия приостанавливает въезд для посетителей из 20 стран мира, чтобы сдержать распространение коронавируса нового типа, сообщает государственное агентство Saudi Press.
Запрет начнет действовать в среду, 3 февраля, в 21:00 и будет действовать в отношении пассажиров, прибывающих из стран, включая США, Великобританию, Бразилию, Южную Африку, Германию, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Индию и Пакистан, сообщает CNN. На карантин также попадуют лица, побывавшие в указанных странах за неделю до начала действия ограничительных мер.
Москва, Елена Васильева
Москва. Другие новости 03.02.21
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