Гавана объявляет комендантский час

Столица Кубы Гавана вводит ночной комендантский час с пятницы, 5 февраля. Как сообщают государственные СМИ острова, люди не смогут покидать свои дома после 21:00 по местному времени без специального разрешения.

Как долго продлится комендантский час – не сообщается.

На Кубе наблюдается самый высокий всплеск случаев заболевания Covid-19 с начала пандемии, причем самая большая концентрация случаев приходится на Гавану. По данным Университета Джонса Хопкинса, на острове зарегистрировано в общей сложности 30 345 подтвержденных случаев заболевания и 225 случаев смерти, связанных с Covid-19.

Тиметим, что Куба – одна из немногих стран мира, с которой открыто авиасообщение из России. О том, как комендантский час скажется на туристах, данных пока нет.

Гавана, Елена Васильева

Гавана. Другие новости 04.02.21

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