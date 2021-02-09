Вокруг Шарм-эль-Шейха построили 36-километровый забор из бетона и колючей проволоки

Бетонный забор, обмотанный колючей проволокой, построили власти Египта вокруг популярного курорта Красного моря Шари-эль-Шейх. По задумке, данное заграждение поможет обеспечить безопаность туристов и вернуть, в частности, на отдых в Египте россиян.

Власти южного Синая очень надеются оживить туризм, который пострадал в результате потрясений после восстания в Египте в 2011 году, крушения российского пассажирского самолета на Синае в 2015 году и пандемии коронавируса. В 2005 году в результате взрывов бомб в Шарм-эль-Шейхе погибли десятки человек в результате одного из самых смертоносных нападений боевиков в Египте.

Ограждение выполнено из бетонных плит с участками проволочной ограды, отделяющей курорт от окружающей его пустыни. Некоторые плиты отмечены черными символами мира, сообщает CNN Travel.

Те, кто въезжает в город по дороге, должны пройти через один из четырех ворот, оборудованных фотоаппаратами и сканерами.

Шарм-эль-Шейх находится примерно в 360 км (224 милях) к югу от северного средиземноморского побережья Синая, где сосредоточены повстанческие движения исламистских боевиков, напоминает CNN.

«Расстояние между местами дислокации боевиков и курортами огромно, к тому же безопасность обеспечивает армия: Вторая армия Египта защищает Северный Синай, а Третья армия – Южный Синай», – рассказал журналистам губернатор Южного Синая Халед Фуда, совершая ознакомительную поездку для СМИ, которая прошла в выходные.

Напомним, что Россия с 2015 года после теракта с пассажирским самолетом периодически открывает воздушное сообщение только с Каиром. Прямые перелеты на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх запрещены до тех пор, пока египетская сторона не докажет, что в состоянии обеспечить безопасность туристов, приезжающих на Синайский полуостров.

Шарм-эль-Шейх, Елена Васильева

Шарм-эль-Шейх. Другие новости 08.02.21

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