С 25 марта Сейшельские острова открываются для туристов

Власти Сейшельских островов открывают границы для туристов со всего мира. При этом приезжающим не нужно будет проходить карантин. Об этом заявил министр иностранных дел и туризма архипелага Сильвестр Радегонде.

По его словам, въезжающим иностранцам понадобится только ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем 72 часа до прилета. «Обязательный карантин будет отменен, и все туристы смогут свободно отдыхать в отелях, прошедших сертификацию», – цитирует министра «Интерфакс». Сертификаты безопасности получили 536 отелей и апартаментов из 700.

Иностранцы смогут свободно перемещаться по всем островам архипелага, а также плавать на яхтах. В то же время на курорте останутся другие противовирусные меры. В частности, гостей попросят носить маски, соблюдать социальную дистанцию и дезинфицировать руки.

«Мы надеемся, что это даст экономике необходимую передышку, которая нужна стране. Спрос на отдых есть сейчас во всем мире, и Сейшелы – одно из потенциально востребованных направлений», – добавил министр.

Лишь гражданам Южноафриканской республики будет запрещен въезд и после 25 марта.

Формально Россия возобновила авиасообщение с Сейшельскими островами в ноябре, но прямые рейсы так не были запущены. РФ не входила в список стран, гражданам которых был разрешен въезд на Сейшелы.

Виктория, Зоя Осколкова

Виктория. Другие новости 04.03.21

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