Туристы назвали самые непривлекательные для путешествий в пандемию страны

Путешественники рассказали о странах, в которые не хотели бы попасть в период пандемии коронавируса. Опрос провела Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

В первую очередь туристов отпугивает обязательное прохождение карантина после пересечения границы. 84% респондентов ни за что не хотят лететь в страны, требующие самоизоляции. Среди них, например, Чили, Перу, Южная Корея, Таиланд, Польша, Тунис и другие.

Кроме того, большинство (81%) любителей путешествий признались, что готовы на поездки только после вакцинации. В то же время 57% опрошенных планируют отправиться в путешествие в течение ближайших двух месяцев

68% туристов заявили, что качество их жизни ухудшилось из-за отсутствия возможности свободно перемещаться между странами. 40% уточнили, что невозможность улететь куда-то отражается на их психологическом состоянии. Треть отметили, что из-за закрытых границ у них пострадал бизнес.

Женева, Зоя Осколкова

Женева. Другие новости 11.03.21

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