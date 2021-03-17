Остров Бали станет доступен туристам после достижения коллективного иммунитета

Власти Индонезии рассказали, что Бали начнет принимать туристов после того, как у местных жителей сформируется коллективный иммунитет. Об этом сообщает портал Detik.

Правительство Индонезии рассчитывает к июлю вакцинировать около двух миллионов жителей Бали, заявил министр туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно. Ожидается, что это поспособствует выработке коллективного иммунитета.

Наличие прививки от коронавирусной инфекции также станет одним из главных условий по допуску на остров для иностранных туристов.

Кроме того, в ближайшем будущем власти создадут на Бали «зеленую зону», в которую войдут три популярных курорта: Убуд, Санур и Нуса-Дуа.

Джакарта, Зоя Осколкова

Джакарта. Другие новости 17.03.21

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