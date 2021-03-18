Исландия разрешит приезжать вакцинированным туристам

Исландия откроет свои границы для вакцинированных гостей, в том числе из нешенгенских стран, говорится в заявлении правительства во вторник.

Правительство объявило, что «всем, кто был полностью вакцинирован против Covid-19, будет разрешено поехать в Исландию без соблюдения пограничных мер, таких как тестирование и карантин», сообщает CNN.

До сих пор это исключение применялось только к тем, кто предъявляет сертификаты из зоны ЕС, но теперь оно будет применяться в равной степени ко всем, кто может предоставить доказательство полной вакцинации препаратами, которые были сертифицированы для использования Европейским медицинским агентством. В соответствии с требованиями, определенными главным эпидемиологом Исландии и исландскими правилами, принимаются также сертификаты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

С 18 марта новая мера будет применяться к гражданам из-за пределов Шенгенской зоны, включая Великобританию и США, добавили в правительстве.

Исключение также распространяется на тех, кто может предоставить доказательство того, что он переболел коронавирусом, говорится в сообщении правительства.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 18.03.21

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