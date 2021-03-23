Турция фиксирует резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией

Турция столкнулась с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как сообщает местное министерство здравоохранения, за минувшие стуки в стране было зафиксировано 22 216 новых случаях заражения коронавирусом – это самый высокий ежедневный показатель в 2021 году.

Министерство сообщило о 117 новых случаях смерти, в результате чего общее число погибших с начала пандемии составило 30 178 человек.

Страна столкнулась с резким ростом числа новых инфекций после ослабления ограничений, касающихся Covid-19, включая частичное открытие школ и разрешения работы ресторанов с начала марта.

По данным Минздрава, 1644 человека находятся в критическом состоянии. Загрузка больничных коек составляет 53,8%, палаты в интенсивной терапии заняты на 65%.

Самый высокий однодневный рост числа новых случаев в Турции с начала пандемии пришелся на декабрь 2020 года, когда за один день было зарегистрировано более 33000 новых случаев заражения.

Стамбул, Елена Васильева

Стамбул. Другие новости 23.03.21

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