ОАЭ грозят наказывать граждан, уклоняющихся от вакцинации от ковида

Объединенные Арабские Эмираты пригрозили наказывать людей, которые не сделают прививку от Сovid-19. По данным Al Jazeera, власти рассматривают вопрос о запрете им въезда в определенные места и доступа к определенным услугам.

«Из-за своих колебаний вы подвергаете риску свою семью, своих близких и свое сообщество», – сказал Саиф Захири, пресс-секретарь Национального управления по кризисам и катастрофам.

Эмираты уже вакцинируют людей старше 16 лет. В стране наблюдается из самых быстрых вакцинаций в мире. На территории ОАЭ проживает около девяти миллионов человек, для экономики очень важны туристы, поэтому темп прививочной кампании можно назвать весьма быстрым – прививки сделаны около 65 процентов населения. Вводится вакцина от Pfizer / BioNTech и AstraZeneka, а также используется китайская разработка от Sinopharm.

Дубай, Елена Васильева

Дубай. Другие новости 22.04.21

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