Зимбабве собирается продать право на убийство 500 слонов

Зимбабве в ближайшее время намерено реализовать право на отстрел 500 слонов. Как сообщает CNN, убийство такого большого числа животных в стране объясняют вопросом выживания – раньше доходы получали от туристической отрасли, а из-за пандемии их практически не стало.

«Мы едим то, что убиваем, – рассказал Тинаше Фараво, представитель Управления парков и дикой природы Зимбабве. – У нас есть бюджет около 25 миллионов долларов на нашу деятельность, который частично получен за счет спортивной охоты, но вы знаете, что сейчас туризм практически мертв из-за пандемии коронавируса».

Объявление о грядущем убийстве 500 животных было сделано всего через несколько недель после того, как африканский лесной слон и слон саванны были объявлены находящимся под угрозой исчезновения.

Симисо Млеву, пресс-секретарь Центра управления природными ресурсами, группы защиты окружающей среды и прав человека Зимбабве, сказала, что решение разрешить охоту на слонов «ужасно».

«Мы решительно осуждаем трофейную охоту – практику, которая разъяряет диких животных и обостряет конфликты между человеком и дикой природой», – отметила Млеву. – Почти наверняка выжившие семьи диких животных, ставшие свидетелями бессмысленного расстрела членов их семей, отомстят несчастным местным жителям».

«Вопреки доводам правительства о том, что трофейная охота призвана способствовать сохранению природы, эта практика мотивируется жадностью, и, зачастую, деньги даже не учитываются. Необходимы более инновационные и экологически безопасные меры для увеличения доходов от фото-сафари и туризма в целом», – добавила Млеву.

Зимбабве – не единственная в регионе, где разрешена платная охота на слонов. В декабре Намибия выставила на продажу 170 «ценных» диких слонов из-за засухи и увеличения их численности.

Хараре, Елена Васильева

Хараре. Другие новости 23.04.21

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