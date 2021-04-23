Ковид пришел на Эверест – это может сорвать весенний сезон восхождений

По крайней мере, один альпинист на Эвересте дал положительный результат на Covid-19. Это произошло всего через несколько недель после того, как самая высокая вершина в мире вновь открылась для альпинистов после года локдауна.

Норвежский альпинист Эрленд Несс был изолирован в больнице на восемь ночей из-за вируса, сообщил он BBC.

В сообщениях говорится, что у шерпа из его группы также оказался положительный тест на вирус.

Вспышка нанесла удар по Непалу, который в значительной степени зависит от доходов, получаемых от экспедиций на Эверест.

Г-н Несс не знает точно, где он мог заразиться вирусом, но предположил, что произошло это в одном из чайных домиков в долине Кхумбу.

Он добавил, что мог бы «сделать больше», чтобы защитить себя, например, более тщательно мыть руки и носить маску весь день.

«Не многие люди использовали маски в походе», – вспоминает г-н Несс, который около шести дней плохо себя чувствовал в горах, прежде чем 15 апреля его эвакуировали на вертолете, сообщает BBC.

Лечение прошло успешно, 22 апреля пришел отрицательный тест, и теперь альпинист живет с друзьями в городе.

Ожидается, что сотни иностранных альпинистов попытаются совершить восхождение в этом весеннем сезоне, который начался в апреле, наверстывая время, упущенное из-за пандемии.

По данным Kathmandu Post, помимо увеличения доходов от туризма, Непал зарабатывает 4 миллиона долларов за счет ежегодной выдачи разрешений на восхождение на Эверест.

По данным Департамента иммиграции Непала, все путешественники, въезжающие в Непал, должны предоставить отрицательный тест на Covid-19, сделанный в течение 72 часов до прилета в Непал.

Пассажиры из территорий, где неблагоприятная ситуация по новым штаммам ковида, будут подвергнуты дополнительному 10-дневному карантину в отеле. Если через пять дней тест окажется отрицательным, им будет разрешено провести оставшиеся пять дней, покидая территорию отеля, пишет BBC.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 23.04.21

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