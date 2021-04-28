Перед вылетом из Индии у всех пассажиров был отрицательный тест на ковид, после прилета – десятки положительных

В общей сложности 52 пассажира из Индии дали положительный результат на коронавирус в Гонконге, хотя перед вылетом из Дели они показали отрицательный результат. У некоторых пассажиров инфекция была обнаружена сразу по прибытии, у других – во время карантина.

146 взрослых пассажиров и семеро детей путешествовали на борту чартерного рейса, организованного гонконгским туристическим агентством Nanda Travel в сотрудничестве с индийской авиакомпанией Vistara. Чтобы попасть на борт, все пассажиры должны были представить отрицательный тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета.

Однако, как выяснилось после приезда, не менее восьми человек были положительными и еще десятки были обнаружены во время обязательного карантина в объекте размещения. " Мы все немного сбиты с толку такими цифрами », – рассказал Wall Street Journal директор туристического агентства.

Одна из пассажиров, которая 4 апреля ехала на борту с мужем и двумя детьми, считает, что вирус передался во время полета. По ее словам, некоторые пассажиры кашляли и снимали защиту лица во время еды, что было разрешено. По ее словам, на борту была предусмотрена дезинфекция рук.

Хотя количество инфицированных вызвало споры о том, как пассажиры могут заразиться, несмотря на отрицательные тесты перед вылетом, Vistara утверждает, что «на каждом рейсе соблюдает меры предосторожности и инструкции».

Тем временем Гонконг приостановил все рейсы из Индии, по крайней мере, до 3 мая. Ситуация в одной из самых густонаселенных стран мира критическая, и количество инфицированных увеличивается на сотни тысяч в день.

Эксперты также поспешили с несколькими версиями того, как возможно массовое распространение инфекции среди людей, которые изначально были протестированы. Первый вариант – некоторые пассажиры заразились между тестом и посадкой, и вирус распространился прямо на борту.

Вторая версия – передача вируса в объекте размещения, где пассажиры должны были попасть на карантин, что признал эпидемиолог Эрик Фейгл-Динг.

«В прошлом мы наблюдали передачу карантинного вируса в Австралии, так что это возможно. Заражение могло также произойти во время периода между тестом и посадкой», – сказал Фейгл-Динг в своем аккаунте в Twitter, добавив, что 22 случая не были обнаружены до 12-го дня карантина, что указывает на то, что не все передачи имели место на борту.

Москва, Елена Васильева

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