На Кубани введут штраф для зазывал на экскурсии

В Краснодарском крае запретят зазывать на экскурсии в туристических зонах. Депутаты считают, что отдыхающие сами могут решить, куда им поехать и что посмотреть.

Соответствующие изменения в законодательство субъекта внесли депутаты краевого Заксобрания. Административная ответственность ждет так называемых «зазывал» – лиц, навязчиво предлагающих услуги такси, аренды квартир, проведения экскурсий и разные другие услуги отдыхающим.

Согласно решению народных избранников, навязчивая реклама товаров и услуг, в том числе осуществляемая против воли туристов, будет наказываться штрафом до пяти тысяч рублей.

«Отдых на Кубани должен быть привлекательным для наших гостей. Навязчивые приставания к отдыхающим с предложением своих услуг не способствуют реализации концепции развития наших курортов. Приехавший на курорт человек сам должен решать, где и как ему отдыхать, на какую экскурсию пойти. Если этого не понимают так называемые зазывалы, то должны отвечать рублем», – прокомментировал новую норму председатель заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Краснодар, Зоя Осколкова

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