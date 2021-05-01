В России вступили в силу новые санитарные правила для приехавших из-за границы

С 1 мая в России вступили в силу новые санитарные правила для прибывающих из-за границы. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь все приехавшие из-за рубежа обязаны пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР «в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму» на сайте госуслуг. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.

Новые требования распространяются на всех без исключения. я правило касается всех россиян, в том числе и детей, объяснили «Российской газете» в Роспотребнадзоре. Нужно будет два раза посетить лабораторию не только тем соотечественникам, которые прибывают в Россию из стран дальнего зарубежья, но и приезжающим из Беларуси или других стран Таможенного союза (Киргизия, Армения, Казахстан), а также из Абхазии, где любят отдыхать россияне.

В Роспотребнадзоре при этом обращают внимание на то, что тесты нужно сдавать в течение 5 суток после въезда в Россию. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток. Сведения о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР нужно внести в базу Единого портала госуслуг. До 1 мая такие требования касались только приехавших из Турции и Танзании.

Граждане других государств с 1 мая не смогу пересечь границу РФ без результатов теста на коронавирус. А трудовым мигрантам придется еще провести 14 дней в режиме карантина.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 01.05.21

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