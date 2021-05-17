Китай приостанавливает весенний сезон восхождений на Эверест из-за опасений по поводу коронавируса

Государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что Китай решил приостановить весенний сезон восхождений 2021 года с тибетской стороны Эвереста из-за опасений по поводу коронавируса.

По данным агентства Синьхуа, 21 китайский альпинист получил разрешения на восхождение в весенний сезон 2021 года до его отмены.

9 мая китайские государственные СМИ сообщили, что страна планировала установить «линию разделения» на вершине Эвереста, чтобы не допустить, чтобы альпинисты с непальской стороны смешивались с альпинистами, поднимающимися с тибетской стороны, чтобы не допустить распространения коронавируса.

В Непале наблюдается рост числа случаев ковида: за последние 19 дней было зарегистрировано примерно 20% от общего числа случаев заболевания в стране. По данным Министерства здравоохранения Непала, в пятницу было зарегистрировано более 8000 человек с положительным тестами на инфекцию.

По данным австрийской компании-организатора экспедиций под названием Furtenbach, также сообщается, что случаи заболевания Covid-19 в базовом лагере на Эвересте увеличиваются, сообщает CNN.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 17.05.21

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