С Бали депортируют нарушающих коронавирусные меры блогеров

Власти Бали получают жалобы местных жителей на приезжих блогеров. Облюбовавшие остров инфлюенсеры нарушают карантинные меры. Об этом сообщает Fox News.

Бали становится все более доступным для туристов, а так как многие другие курорты пока закрыты, путешественники ринулись сюда, в том числе именитые блогеры с тысячами подписчиков в соцсетях.

По словам местных жителей, блогеры «раздражают и приносят одни проблемы». Балийцы уже пожаловались на череду инцидентов с участием инфлюенсеров.

Так, например, иностранка нарисовала на лице защитную маску и в таком виде пошла в супермаркет. Свой поход она снимала на смартфон и постила в соцсетях. В итоге нарушительницу депортировали из страны.

Бали пользуется популярностью у известных в Сети личностей и подобные инциденты могут негативно повлиять на имидж курорта, отметил местный политик Нилух Джелантик.

Денпасар, Зоя Осколкова

Денпасар. Другие новости 19.05.21

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