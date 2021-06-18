Отельеров Черного моря хотят обязать делать постояльцам экспресс-тесты на ковид

Гостиницы, отели, здравницы и санатории Краснодарского края должны проводить экспресс-тестирование туристов при заезде и во время отдыха не реже раза в неделю. Такое предложение озвучил депутат Госдумы Алексей Воевода в письме к губернатору региона Вениамину Кондратьеву.

Народный избранник считает самым действенным способом борьбы с распространением заболевания экспресс-диагностику с последующей изоляцией заболевших, пишут «Известия». Некоторые отели и пансионаты требуют справку, однако это не спасает ситуацию, уверен Воевода. Такой документ сейчас можно купить онлайн с доставкой на дом.

«Мы не можем утверждать о наличии заболевания по справке. Только тест, сделанный здесь и сейчас, является максимально объективным показателем», – заявил парламентарий.

Депутат предложил организовать размещение мобильных лабораторий для экспресс-тестирования (занимает до 15 минут) в крупных гостиницах и санаториях на Черноморском побережье и в остальных крупных туристических центрах. Это, по мнению Воеводы, позволит минимизировать риски для бизнеса в Краснодарском крае, предотвратить вспышки инфекции и избежать закрытия курортов.

В пресс-службе губернатора Кубани сообщили, что письмо депутата от региона обязательно будет рассмотрено в установленные сроки после его получения.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 18.06.21

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