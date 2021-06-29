Роспотребнадзор и полиция проверят советы турагента, как получить отрицательный ПЦР-тест

Роспотребнадзор и полиция начали проверку информации в ролике сотрудницы Anex Tour Екатерины Семеновой. На видео работница турфирмы рассказала, как пройти ПЦР-тест, чтобы получить отрицательный результат.

«Проводим проверку информации о возможной фальсификации ПЦР-теста. На видео директор филиала одной из турфирм сообщает, что оказывала клиентам с положительным ПЦР-тестом содействие в получении отрицательного результата», – рассказали в пресс-службе МО МВД «Красноярское».

Компания Anex Tour сообщила, что отказалась от услуг Екатерины Семеновой. Сама бывшая сотрудница турфирмы заявила, что ее неверно поняли, и она никому не помогала получить ПЦР-тест с отрицательным результатом. Но видео с советами удалила со своей страницы в соцсети.

«Моя история это не призыв к действию для получения недостоверных результатов анализов. Я неудачно ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов, слова были восприняты превратно», – написала Семенова в Instagram.

Она заявила, что просто посоветовала клиентам пересдать тест, что они и сделали. Анализ проводился в официальной лаборатории и был отрицательным.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 29.06.21

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