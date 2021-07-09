Хуже техновечеринок: британцы жалуются на стоны участников фестиваля свингеров

Британская полиция занимается деликатным делом. Жители британской деревни Грэнтэм в Линкольншире жалуются на шум от фестиваля свингеров, проходящего рядом с их домами. Местные говорят, что шум даже хуже, чем от техновечеринки.

Swingathon – это четырехдневный фестиваль, на котором встречаются поклонники сексуальных утех. Он проходит в палатках на лугу недалеко от британской деревни Грэнтхэм на выезде с автострады A52.

По данным Daily Mail, на мероприятие было продано более 400 билетов при цене 200 фунтов за каждую пару участников.

Согласно официальному сайту фестиваля, каждый из его участников должен сдать тест, чтобы предотвратить распространение Сovid-19.

Местных жителей, которые живут в этом районе, постоянно будят стоны и крики, доносящиеся из палаточного городка. В связи с этим местные жители пожаловались в полицию на то, что участники фестиваля недостаточно социально дистанцируются и что фестиваль продолжается даже после одиннадцати часов, когда он должен закончиться в соответствии с текущими британскими антипандемическими мерами.

И именно на меры против пандемии надеются жители британского Грэнтэма, жаждущие избавиться от нежелательного фестиваля.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 09.07.21

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