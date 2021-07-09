Туристам разрешили посещать курорты Кубани по тестам – прививку поставят на месте

Власти Краснодарского края разрешили принимать на курортах туристов, готовых привиться по прибытии в регион. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В последние две недели на Кубани фиксируют рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. 5 июля был достигнут максимум за все время с начала пандемии – 214 новых случаев. В крае продолжается курортный сезон, эпидобстановка ухудшается.

В настоящее время гостей в регионе принимают только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. «Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой приняли решение: с 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения», – написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Напомним, с 1 июля отдыхающих будут размещать в гостиницах, пансионатах и санаториях только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или справки о вакцинации. С 1 августа курортам Краснодарского края разрешено принимать гостей только с сертификатами о вакцинации от коронавируса. О новых правилах объявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в четверг, 24 июня.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 09.07.21

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