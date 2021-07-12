Откройте для себя мир OTI Hotels& Resorts International

Гостиничная сеть OTI Hotels& Resorts International объединяет экспертные знания в области гостеприимства и предоставляет своим гостям различные концепции отдыха в зависимости от их предпочтений. Главными преимуществами OTI являются: строгое соответствие высокому стандарту качества, экологичность и гарантия первоклассного отдыха для гостей. В составе международной сети OTI – такие узнаваемые бренды, как Xanadu Resort, Seven Seas Resorts & Hotels и Otium Hotels. Отели и курорты расположены в самом сердце крупных мегаполисов и туристических центров.

Большое внимание в сети OTI уделяют юным гостям, для них представлены разнообразные активности в течение дня: анимация и водные горки, турниры и развивающие мастер-классы в детском клубе. Путешественники ценят отели сети OTI Hotels& Resorts International за особую атмосферу комфорта!

OTIUM HOTELS

Под международным брендом Otium Hotels собраны 17 отелей в Турции, Египте и Вьетнаме. Главная идея, объединяющая сегмент Otium Hotels – индивидуальный подход к каждому гостю вне зависимости от возраста! Категории Otium Hotels отличаются удобным месторасположением, гибкой ценовой политикой и возможностью выбрать отель, соответствующий стилю жизни каждого туриста.

Отели категории Otium – универсальные отели для комфортного отдыха любой категории туристов. Их выбирают семьи с детьми и без, влюбленные пары и компании друзей.

Otium Boutique Hotels – изысканные отели в старинных отреставрированных особняках в черте города. Категория Otium Boutique для тех туристов, которым интересно познакомиться с культурой и историей направления, выбранного для отдыха. Отели бутик-класса ориентированы на эксклюзивный отдых: уникальный дизайн интерьера, закрытая территория и особое обслуживание гостей.

Отели для бюджетного качественного отдыха в категории Otium Inn. Удобные номера, международная кухня и концепция «всё включено», стандартный набор услуг для детей: детские площадки и бассейн, развлечения и спортивные мероприятия. Отличительная характеристика Otium Park Hotels – красивая зелёная территория и качественный отдых по доступной цене.

Миссия Otium Family – это исключительно комфортный отдых для всей семьи, с весёлыми развлечениями для детей разных возрастов. Это категория отелей, в которых работает концепция Sun Family Club: ежедневные спортивные, развлекательные и развивающие мероприятия в детском клубе. Идеальная возможность совместного отдыха в Otium Family: дети и родители отдыхают вместе, но по-разному!

XANADU RESORT

Идеальный отдых уровня High Class в отеле Xanadu Resort Hotel Belek на частном полуострове. Отель находится в самом сердце туризма – курортном городе Белек недалеко от Антальи. Xanadu Resort Hotel Belek расположен в природной лесной зоне. Эксклюзивные сьюты и виллы сочетают комфорт и роскошь и имеют потрясающие виды на Эгейское море. Здесь гостей со всего мира ждёт высококачественный сервис по концепции «High Class всё включено» столь необходимой для безупречного отдыха.

Xanadu Resort Hotel Belek предлагает всем членам семьи отдых, полный развлечений и веселья. Детский клуб Fancyland специально разработан для трёх возрастных групп от 1 года до 16 лет и учитывает интересы и потребности всех возрастов.

SEVEN SEAS RESORTS & HOTELS

Под брендом Seven Seas Resorts & Hotels собраны высококлассные сетевые отели на турецких курортах Сиде, Кемер и Кушадасы, которые в своей работе превосходят стандарты пятизвездочных гостиниц! Гостиничные комплексы предлагают круглосуточное обслуживание международного уровня согласно концепции «Ультра всё включено».

Seven Seas Resorts & Hotels воплощает мечты в реальность: средиземноморские пейзажи и безупречный сервис для обретения душевной гармонии и восстановления сил. Частный обустроенный пляж с собственной закусочной с диетическим меню и мороженым, а также зелёные комфортабельные зоны отдыха в помещении и на открытом воздухе. Для маленьких гостей на пляже есть тенистая детская игровая площадка, а также ежедневно работает детский клуб с собственной анимационной программой.

В сети OTI Hotels & Resorts International каждый гость сможет найти для себя идеальный отель, который сочетает в себе высочайшее качество услуг по комфортной цене.

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