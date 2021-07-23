Астраханская область вводит ограничения для туристов

В Астраханской области вводят жесткие ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью Covid-19. Меры касаются и туристов. Так, с 26 июля заселиться в гостиницу, в санаторий, на турбазу можно будет только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, или предъявив отрицательный ПЦР-тест. Такое решение принял сегодня штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.

Кроме того, с понедельника в регионе отменяются все массовые мероприятия. Власти приняли решение о закрытии торговых центров (кроме продовольственных отделов), крытых рынков, фуд-кортов, фитнесс-залов, бассейнов, театров, кинотеатров и библиотек. Рестораны и кафе смогут работать только на верандах или на вынос.

Также усиливается контроль за соблюдением масочного режима на транспорте.

За минувший день в регионе еще 290 человек заболели коронавирусом, тогда как полтора месяца назад за сутки выявляли 40 случаев заболевания.

Астрахань, Наталья Петрова

Астрахань. Другие новости 23.07.21

Жителей Турции раздражают российские туристы без масок. / В Севастополе решили смягчить ограничения для туристов. / В разгар туристического сезона Черногория ужесточает антиковидные меры. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»