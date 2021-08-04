Великобритания отменяет карантин для вакцинированных туристов, прибывающих с материковой части Франции

В среду вечером, 4 августа, британское правительство объявило об отмене с воскресенья, 8 августа, десятидневного обязательного карантина для вакцинированных от коронавируса путешественников, прибывающих в Англию из материковой Франции, – сообщает Le Figaro с AFP.

Лондон отменяет меру, введенную три недели назад, которую Париж расценил, как «дискриминационную». Таким образом, материковая часть Франции возвращается в «оранжевый список», исключение составляет французский остров Реюньон, он пока остается в «красном списке».

Лондон, август, Иван Бабурин

Лондон, август. Другие новости 04.08.21

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