Штормовое предупреждение из-за аномальной жары объявлено в Сочи

Жителей и гостей Сочи предупредили о сильной жаре. Аномальные температуры прогнозируются в конце недели, с пятницы, 6 августа, по субботу, 7 августа, сообщает ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. В связи с погодными условиями спасатели объявили штормовое предупреждение.

По данным Краснодарского гидрометцентра, в дневные и вечерние часы 6 и 7 августа на территории Сочи «ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет отметок +36+37», говорится в сообщении.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности и о правилах поведения в жару. Гражданам рекомендовано избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) и головные уборы. Кроме того, спасатели призывают не употреблять алкогольные напитки во избежание ухудшения общего состояния организма. «При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды», – советуют в МЧС.

Сочи, Наталья Петрова

Сочи. Другие новости 05.08.21

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