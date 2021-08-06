В Карелии смягчили условия заселения туристов в отели

Власти Карелии смягчили антикоронавирусные ограничения.

Теперь гостиницам и хостелам с паспортами иммунизации разрешено принимать туристов без сертификата о вакцинации от коронавируса и отрицательного ПЦР-тестом. Об этом сообщается на официальном интернет-портале Республик Карелии. На туристические объекты, не получившие паспорта иммунизации, это правило не распространяется.

Паспорт иммунизации могут оформить отели и другие объекты, 60% и более сотрудников которых прошли вакцинацию либо перенесли коронавирусную инфекцию в этом году.

В числе других послаблений – отмена ограничения по количеству человек, сидящих за одним столом в ресторанах и кафе. Ранее допускалась рассадка вместе не более пяти гостей.

В то же время работодателей рекомендовано перевести всех сотрудников, не прошедших вакцинацию, не болевших ковидом или перенесших эту инфекцию, но со дня выздоровления прошло более 6 месяцев, на дистанционную работу. В первую очередь, это касается лиц старше 60 лет.

Петрозаводск, Наталья Петрова

Петрозаводск. Другие новости 06.08.21

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