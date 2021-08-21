В Венеции начнут собирать с туристов плату за въезд

В Венеции летом 2022 года собираются ввести для туристов плату за въезд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подобные меры обсуждаются давно, и теперь власти, наконец, готовы перейти к конкретным действиям.

На основных подъездных путях к историческому центру планируется установить турникеты. При этом заказывать пропуск (его цена будет колебаться от 3 до 10 евро в зависимости от сезона) нужно будет заранее.

По данным агентства Bloomberg, от платы будут освобождены жители Венеции, их родственники и туристы, забронировавшие номера в венецианских отелях.

Напомним, в этом месяце Италия запретила входить в Венецианскую лагуну большим круизным судам, для того чтобы сократить негативное воздействие на исторические место.

Венеция, Анастасия Палей

Венеция. Другие новости 21.08.21

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