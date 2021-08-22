Гражданин России переплыл Кунаширский пролив и попросил убежища в Японии

Гражданин России переплыл на резиновой лодке Кунаширский пролив и попросил убежища в Японии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчину с российским водительским удостоверением задержали в поселке Накасибэцу. По информации издания «Иомиури», «пришельца» рядом с полицейским участком заметил пожилой японец: иностранец обратился к нему на японском языке, сообщив: «нет паспорта», «Кунашир», «приплыл».

Отметим, что между островами Кунашир и Хоккайдо в самом узком месте пролива около 15 км.

Генконсульство Росси в Саппоро запросило у японской полиции данные о приплывшем. Но там заявили, что не обладают информацией, так как иностранец передан в отделение иммиграционной службы в Саппоро. В этом ведомстве отказались предоставить данные, сославшись на отсутствие разрешения со стороны вышестоящего руководства и на неочевидность российского гражданства задержанного, а МИД Японии утверждают, что необходимой России информацией облают только в подразделении иммиграционной службы в Саппоро.

Однако, несмотря на то, что имя переплывшего Кунаширский пролив японцы держат в секрете оказалось, что о нем много знают в администрации Южно-Курильска. РИА «Новости» со ссылкой на свои источники в мэрии сообщают, что этому человеку 38 лет, он родился в Удмутрии, на Кунашир приехал 3 года назад, в море вышел 17 августа.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 22.08.21

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