Россия возобновляет авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей, а также увеличивает количество рейсов в Египет

В Чехию, Южную Корею и Доминикану возобновляются авиарейсы из России в пятницу, 27 августа, прерванные из-за пандемии COVID-19. Увеличивается также число регулярных перелетов в Венгрию, Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан.

Кроме того, с пятницы, 27 августа, увеличивается количество рейсов на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх из Москвы с 5 до 15 в неделю на каждом маршруте.

Также разрешаются полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из 41 регионального аэропорта России с частотой 1 рейс в неделю в каждый город. Ранее Росавиация выдала допуски на полеты по этим направлениям авиакомпаниям: «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7, «Smartavia», «Уральские авиалинии», «Nordwind», «Azur Air», «Ямал», «Азимуту», «Red Wings», «Nord Star», «Royal Flight» и «iFly».

Ранее были разрешены полеты в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватию, Албанию, Турцию, Францию, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Северную Македонию, США. Также разрешены полеты на Маврикий, Кубу, Сейшелы, Мальдивы, Мальту, Кипр и Шри-Ланку.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 26.08.21

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