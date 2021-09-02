Медуза убила 9-летнего мальчика

В Тайланде коробчатая медуза убила девятилетнего мальчика.

Трагедия произошла во время купания в море на острове Панган, где ребенок с семьей. Смерть была зафиксирована еще 28 августа, но агентство AP сообщило об этом только сейчас.

Медуза ужалила 9-летнего израильтянина, и он тут же закричал от боли и звал на помощь. Он вернулся на пляж, где к нему подбежали отец и спасатели, которые тут же дали мальчику противоядие. Однако было поздно, и позже ребенок скончался в больнице.

Агентство AP предупредило, что в этом районе распространены медузы, местные жители знают о них и предупреждают посетителей пляжей табличками с картинками и надписями на трех языках. Кроме того, в воде была сеть, чтобы пловцы не уходили от берега. «В заповедных зонах специально отведенные места для купания были защищены сетями для медуз, но мальчик выплыл из них», – рассказали AP представители администрации острова.

Яд коробчатой медузы сильно ядовит. Он повреждает кожу и может вызвать остановку сердца, остановку дыхания или другие опасные для жизни осложнения. Укус сам по себе чрезвычайно болезнен, и многие жертвы тонут, не успев добраться до берега.

Бангкок, Елена Васильева

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