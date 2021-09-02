Увеличивается количество авиарейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию

Пресс-служба Росавиации сообщила сегодня, 2 сентября, что с 10 сентября увеличивается количество регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию.

В сообщении также говорится, что решение об увеличении количества регулярных рейсов в Объединенные Арабские Эмираты, в Финляндию и Германию было принято «в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации».

Отмечается также, что на маршруте Санкт-Петербург – Дубай увеличиться количество еженедельных рейсов с одного до семи. В Хельсинки из Санкт-Петербурга возрастет частота рейсов с семи до 14 рейсов в неделю.

Кроме того, авиакомпании начнут полеты с частотой два рейса в неделю по маршруту Калининград – Берлин. Полеты по указанным маршрутам будут осуществляться на взаимной основе российскими и иностранными авиакомпаниями.

27 августа Россия возобновила авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей. Рейсы между странами были прерваны на фоне распространения коронавируса.

Таким образом, перечень направлений, куда можно отправиться самолетом, пополнили Швейцария, Египет, ОАЭ, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Сербия, Япония, Эфиопия, Финляндия, Вьетнам, Индия, Катар, Греция, Сингапур, Азербайджан, Армения, Германия, Венесуэла, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Исландия, Мексика, Португалия, Саудовская Аравия, Великобритания, Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватия, Албания, Турция, Франция, Бельгия, Болгария, Иордания, Ирландия, Италия, Северная Македония, США, Маврикий, Куба, Сейшелы, Мальдивы, Мальта, Кипр и Шри-Ланка.

Каждое отдельное государство устанавливает свои правила въезда.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 02.09.21

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