Россиян обязали декларировать на таможне багаж, провозимый «по дружбе»

Девятый кассационный суд общей юрисдикции обязал граждан России декларировать багаж, который они провезли через границу по просьбе знакомых.

В постановлении девятого кассационного суда говорится: «Товары, перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономического союза не для личного, семейного пользования, а для третьих лиц, подлежат декларированию в порядке, установленном главой 17 Таможенного кодекса ЕАЭС. Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, влечет за собой административную ответственность».

Как поясняют юристы, на практике теперь надо быть готовым к объяснению с таможенниками, даже если в багаже сплошь разрешенные товары и в допустимом количестве.

Наказать могут даже за алкоголь, который человек везет в качестве подарка даже в разрешенных законом объемах. Три литра чужого виски или коробка с запчастями для соседской сантехники вполне могут довести до суда, – пишет РГ со ссылкой на разъяснения юристов.

«По смыслу положений подпункта 1 пункта 3 статьи 256 ТК ЕАЭС товар для личного пользования может перемещаться через таможенную границу Союза в сопровождаемом или несопровождаемом багаже только тем физическим лицом, для удовлетворения личных семейных потребностей которого он предназначен», – говорится в постановлении суда.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 13.09.21

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