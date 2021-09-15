Пара испугалась чумы и не поехала по купленной путевке на Мадагаскар

В Чехии пара пыталась по суду вернуть деньги, выплаченные за путевку, включавшую в себя Мадагаскар. Супруги отказались ехать по ней, побоявшись чумы. В иске утверждалось, что турагенство не представило путешественникам достаточной информации о рисках, сопряженных с поездкой. Данное обстоятельство истцы рассматривали как нарушение контракта и требовали компенсации в размере 286 000 крон.

Конституционный суд Чехии отклонил жалобу как явно необоснованную, разместив решение в своей базе данных. В нем говорится, что путешествие в экзотические страны всегда сопряжено с риском.

«Повышенная угроза различных заболеваний в развивающихся тропических странах может считаться печально известной, и для туристического агентства не имеет смысла всегда отправлять клиентам список сотен болезней, которые произошли или могут возникнуть в штате X», – говорится в резолюции суда.

Как сообщает новостной портал novinky.cz, мужчина и женщина забронировали и оплатили поездку в несколько экзотических стран в офисе в мае 2017 года, она включала в себя и Мадагаскар. За месяц до отъезда они получили информацию о рисках, противомалярийной профилактике и рекомендации по вакцинации от желтухи и столбняка. Офис также направил их на сайт Министерства иностранных дел. Именно там клиенты обнаружили упоминание о чуме, риск заразиться которой есть на Мадагаскаре.

Туристическое агентство проинформировало клиентов, что чума на Мадагаскаре, возможно, есть, но заражение маловероятно для туристов при достаточной профилактике. Также предлагалась возможность обменять часть поездки на другой пункт назначения за дополнительную плату. Клиенты не приняли предложение, не отправились в поездку, но и не отказались от договора.

Дело рассматривал Окружной суд Праги 3, который встал на сторону турфирмы. Городской суд Праги также отказал истцам. Однако Верховный суд, в конце концов, внес еще одно изменение, которое означало окончательный отказ от иска клиентов – если они не отказывались от контракта, но при этом не поехали в тур – это был их выбор, а значит, никакой компенсации им не положено.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 15.09.21

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