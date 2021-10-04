Власти Таиланда увеличат курортный сбор с иностранцев

Таиланд увеличивает курортный сбор для иностранных туристов с 1 января 2022 года. Об этом сообщает Bangkok Post.

Размер сбора вырастет с 300 до 500 батов с каждого отдыхающего, приехавшего из-за границы. Собранная сумма пойдет на развитие туристической инфраструктуры и финансирование экологических проектов, заявил глава Управления по туризму Ютасак Супасорн.

Власти Таиланда рассчитывают таким образом привлечь около 5 млрд батов. По их оценкам, курорты королевства посещают около 10 млн иностранцев в год.

Главная цель увеличения сборов с туристов – это не борьба с последствиями пандемии, а сосредоточение на долгосрочном экономическом росте, подчеркнул Супасорн.

Бангкок, Зоя Осколкова

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