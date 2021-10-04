Девяностолетний актер из сериала «Star Trek» полетит в космос

Актер Уильям Шатнер, сыгравший капитана Кирка в сериале «Star Trek», полетит в космос 12 октября, – сообщила в понедельник, 4 октября компания миллиардера Джеффа Ориджина «Blue Origin».

Ракета-носитель с модулем Blue Origin стартует с космодрома в Западном Техасе 12 октября. Полет займет десять минут, модуль с путешественниками поднимется на высоту 106 километров.

Девяностолетний Уильям Шатнер станет самым старым человеком, отправившимся в космос. Он присоединяется к трем другим, двое из которых коммерческие туристы, а также сотрудник Blue Origin. Это будет второй пилотируемый полет этой компании.

«Я слышал кое-что о Вселенной раньше. Я пользуюсь возможностью, чтобы убедиться в этом сам. Это чудо», – сказал Шатнер в своем заявлении.

Уильям Шатнер – канадский актер, обладатель Золотого глобуса, Эмми и Сатурна. Самой известной его ролью стал капитан Джеймс Т. Кирк, командир «Энтерпрайза» в фантастическом сериале «Звездный путь» (1966-1969).

Официальная граница между воздушным пространством Земли и космосом -100 километров от поверхности Земли. Высота первого в мире космического полета. 302 километра, на таком расстоянии от поверхности Земли побывал 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1».

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 04.10.21

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