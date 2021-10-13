Американка гуляла по национальному парку и нашла большой желтый алмаз

В поездках на природу можно найти разные вещи, но то, что нашла Норин Вредберг, определенно не является обычным явлением. Прогуливаясь по национальному парку «Кратер алмазов» в Арканзасе в США, она нашла большой желтый алмаз.

Американка Норин Вредберг из американского штата Калифорния отправилась в путешествие по Арканзасу. Его основным местом назначения был еще один национальный парк в этом американском штате – Хот-Спрингс, популярный местный курорт. Но Алмазный кратер был также по пути, поэтому она решила посетить и его.

Какво же было удивление женщины, когда ей удалось найти в парке желтый алмаз в 4,38 карата – самый большой из когда-либо найденных в парке в этом году и второй по величине за последние годы. Его оценили в 15 330 долларов США.

«Мы с мужем гуляли по парку, и я увидела что-то блестящее. Я понятия не имела, что это может быть бриллиант», – призналась женщина местному телевидению.

Свою находку женщина публично зафиксировала – таковы правила. Бриллиант назвали Люси. Его владелица еще не знает, что именно она будет с ним делать, но считает, что предполагает, что он будет огранен.

С момента открытия в 1972 году посетители обнаружили в парке 33 100 алмазов, но большинство из них были гораздо менее ценными. Самый большой камень, когда-либо найденный в парке, получивший имя Дядя Сэм, был обнаружен в 1924 году, он весил 40,23 карата.

Арканзас, Елена Васильева

Арканзас. Другие новости 13.10.21

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