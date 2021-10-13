На Сахалине перевернулась лодка с туристами

Лодка с туристами перевернулась на Сахалине. Об этом сообщили в Погрануправлении ФСБ РФ по региону

Группа отправилась на экскурсию к знаменитому маяку Анива, передает «Интерфакс». Туристы не вернулись к условленному времени, к спасателям обратился водитель, который привез группу к берегу.

Выяснилось, что на обратном пути поднялся шторм, волны перевернули лодку, все пять человек оказались в воде. Туристам удалось выбраться на берег, хотя температура воды не превышала десять градусов. Там потерпевшие подали сигналы с помощью фонариков, их увидел экипаж пограничного сторожевого корабля «Корсаков».

Всех туристов осмотрел медик, затем их доставили в село Новиково, где их ждали представители туристической фирмы.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 13.10.21

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