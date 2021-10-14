Рестораны и кафе Москвы впервые стали обладателями звезд Мишлен

Москва стала первым городом СНГ, чьи рестораны и кафе были отмечены звездами «Мишлен». Россия стала 33-й страной, для которой были подготовлены гастрономические «Красные гиды». Всего звездами Мишлен были удостоены девять заведений российской столицы, – сообщают СМИ

В концертном зале «Зарядье» в Москве 14 октября прошла церемония вручения звезд «Мишлен» столичным ресторанам и кафе.

Одной звезды «Мишлен» удостоились семь заведений: Selfie, Beluga, White Rabbit, Grand Cru, Biologie, «Сахалин» и «Савва».

Две звезды «Мишлен» получили Twins Garden и Arrest-Chef's Table.

Награду в категории «Молодой шеф-повар» получил Никита Педерягин, работающий в ресторане Bjorn.

Наградой «Лучший сервис» отметили ресторан Twins Garden.

Кроме того, в гид «Рекомендовано Michelin 2022» вошли 69 московских кафе и ресторанов, 45 из них пока не получили звезд. Так, в список не получивших звезд «Мишлен» попали: «Buro ЦУМ», «Большой by Novilov», «Пушкин», «Grand Cafe Dr. Живаго», «Гедонист», La Maree, Margarita Bistro, Regent, «Волна», Pinch, Semifreddo, Peshi, «Северяне», «Техникум», Wine Religion и другие рестораны столицы.

Ресторану может быть присвоено от одной до трех звезд «Мишлен». Одна звезда является показателем высокого мастерства поваров ресторана, что делает его рекомендованным к посещению. Две звезды свидетельствуют о том, что блюда ресторана достойны того, чтобы ради них изменили маршрут путешествия. Наивысшая оценка в виде трех звезд присваивается тем местам, ради которых стоит специально отправиться в тот или иной город.

Основанный в 1900 году гид «Мишлен» также включает в себя еще несколько знаков отличия. Например, заведение может быть отмечено символом компании BIB Gourmand, что будет означать «хорошая еда за приемлемые деньги», знак в виде вилки, ножа и тарелки расшифровывается как «хорошая еда», перекрещенные вилка и ложка (от одного значка до пяти) – от простого до роскошного ресторана; клевер – заведение, выступающее за ответственное потребление.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 14.10.21

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