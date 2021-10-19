QR-коды вводят на горнолыжных курортах Карачаево-Черкесии

С 8 ноября заселение в гостиницы на курортах Карачаево-Черкесии будет возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации от коронавируса, справки о перенесенном заболевании или медотводе от прививки. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на министерство туризма и курортов республики.

В ведомстве отметили, что это правило будет распространяться и на посещение заведений общепита, массовых спортивных и культурных мероприятий в помещениях на территории курортных зон.

Помимо этого, в регионе будет усилен контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.

Дополнительные ограничительные меры вводятся, чтобы снизить темпы распространения коронавируса и стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в регионе, пояснили в министерстве.

В число самых популярных мест для отдыха в Карачаево-Черкессии входят горнолыжные курорты «Архыз» и «Домбай».

За минувший день в республике выявлено 67 новых случаев заражения Covid-19. Всего в КЧР зарегистрировано 26 591 случай коронавируса, 715 больных умерли.

Черкесск, Наталья Петрова

Черкесск. Другие новости 19.10.21

Украина закрыла один из пропускных пунктов на границе с Крымом. / Доминикана ужесточила правила пребывания в стране для туристов из России. / Красноярские власти разрешили убить 15 опасных медведей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»