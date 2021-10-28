Россияне скупили все места в пятизвездочных отелях Египта

В пятизвездочных гостиницах на курортах Египта создался дефицит номеров из-за «беспрецедентного наплыва» российских туристов, – сообщили Известиям в посольстве Египта в Москве.

В Египетском посольстве обратили внимание, что в других ценовых категориях дефицита номеров не наблюдается, к тому же страна сняла ограничение на заполняемость отелей и в ближайшее время число доступных мест будет только расти.

В пресс-службе посольства Египта заявили: «Текущий дефицит номеров временный из-за беспрецедентного притока туристов из России на египетские курорты, он наблюдается в роскошных отелях от пяти звезд и выше. Но в других отелях много свободных номеров. В свете возвращения российских туристов и растущего спроса на египетские курорты в стране каждый день открываются новые отели и туристические объекты».

Что касается ситуации с коронавирусом в Египте, в посольстве рассказали, что она остается стабильной, «нет никаких признаков ее ухудшения из-за притока российских туристов» на курорты Хургады и Шарм эш-Шейха. Дипломаты также отметили, что для въезда в страну требуется либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат вакцинации.

В правительстве Египта нет планов закрывать страну для российских туристов, несмотря даже на то, что в России несколько недель подряд наблюдается рост заболеваемости, а уровень смертности достигает рекордных значений.

«В Египте нет планов закрыть страну для туристов из России. Напротив, отели и рестораны увеличили вместимость до 100% (ранее в стране действовало правило о заполняемости лишь на 75%, его отменили 21 октября. – «Известия»). С самого начала Египет занял сбалансированную позицию между сохранением экономики и сохранением здоровья своих граждан», – сообщили в посольстве.

Как ранее писали СМИ, 27 октября стало известно, что стоимость авиабилетов из Москвы на курорты Египта на агрегаторе Aviasales достигла отметки в 450 тыс. рублей на пассажира в один конец эконом.классом.

Каир, Иван Бабурин

Каир. Другие новости 28.10.21

Татарстан ужесточает ковид-ограничения – они будут действовать бессрочно. / Туристы начали отменять брони в крымских отелях. / На Пальму предложили сбросить бомбы, чтобы спасти от лавы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»