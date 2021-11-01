Американцам рекомендовано избегать поездок в Россию

Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) США призвал американских путешественников избегать поездок в Россию, – сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт организации.

Американский ЦКЗ принял такое решение из-за «очень высокого» уровня распространения коронавируса в России. На сайте ведомства говорится, что в случае необходимости посетить страну стоит «убедиться в полной вакцинации», однако предупредили о риске заражения и распространения штаммов COVID-19 даже привитыми людьми. Также регулятор указал на необходимость следовать рекомендациям или требованиям властей, носить маски и соблюдать санитарную дистанцию.

Ранее 1 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в некоторых российских регионах России снизился темп прироста новых случаев COVID-19, но говорить об улучшении эпидемиологической ситуации пока рано. Она уточнила, что в 78 регионах страны по-прежнему фиксируется прирост заболевших, а снижение – только в двух.

За минувшие сутки в России выявили еще 40 402 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 8 554 192. За сутки скончались 1155 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 239 693 человека.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 01.11.21

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