«Дочка» Аэрофлота выступила за введение QR-кодов для пассажиров

Представитель авиакомпании «Победа» заявила, что поддерживает введение требований предъявлять QR-код при регистрации на рейс, но не при покупке билета, – сообщает РИА Новости.

Представитель лоукостера заявила, что «Победа» поддерживает запрет на регистрацию и полет без QR-кода.

«Человек может заранее запланировать свой полет, который состоится через 2-3 месяца, купить билет и вакцинироваться к дате вылета, – сказала она.

Также представитель дочерней авиакомпании «Аэрофлот» сообщила: «Если введут требование наличия QR-кода для покупки авиабилета, то это и нарушит права граждан. Те, кто решится вакцинироваться перед полетом, будут вынуждены покупать билеты накануне вылета и, соответственно, платить больше, и не достигнет цели противодействия распространения вируса. Человек с действующим QR-кодом сможет купить билет на дальнюю дату, когда его прививочный сертификат уже не будет действовать».

В среду, 3 ноября, в газете РБК сообщалось, что из-за роста числа заболевших коронавирусом первые два региона, Хабаровский край и Камчатка, вводят обязательное требование предъявлять QR-код о вакцинации при посадке на самолет. Но пока речь идет о рейсах внутри этих регионов.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 03.11.21

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