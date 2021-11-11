Более 600 человек полсуток ждали вылета из Новосибирска на египетский курорт

Более 600 человек ждали вылета в Египет в аэропорту Новосибирска. Пассажиры пожаловались, что авиакомпания «Россия» не назвала причину задержки вылета и не обеспечила им никаких условий для ожидания. Только 50 человек смогли переночевать в отеле, передает телеканал РЕН-ТВ.

Вылет из аэропорта Толмачево в египетский Шарм-эль-Шейх планировался 10 ноября в 21:40 часов, но вылет перенесли сначала на 12 часов 11 ноября, а потом отложили еще на час. На момент выхода новости регистрация пассажиров на рейс завершена, время вылета пока не изменилось.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, задержка случилась из-за технической неисправности судна. Прокуратура начала проверку по жалобам пассажиров. «Организована проверка соблюдения прав пассажиров и своевременности обеспечения пассажиров напитками, горячим питанием, обстоятельств размещения граждан в гостинице», – сообщили в ведомстве.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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