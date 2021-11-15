Куба облегчила въезд для туристов

Иностранных туристов, прибывающих на Кубу, освободили от обязательного ПЦР-тестирования на коронавирус по прилете в страну. Новые правила въезда на остров вступили в силу 15 ноября.

Отныне путешественники должны представить сертификат о вакцинации от Covid-19 препаратом, признанным Кубой (государство признает все российские вакцины – прим. ред.), либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Власти смягчили условия въезда для туристов благодаря завершающейся компании вакцинации населения республики. На сегодня на Кубе полностью привиты свыше 8,3 млн человек из 11 миллионного населения. Людей вакцинируют двумя местными препаратами Abdala и Soberana 02.

Добавим, что Камбоджа с 15 ноября отменила требование 7-дневного карантина для привитых туристов. При этом все невакцинированные путешественники должны пройти двухнедельныйкарантин.

Гавана, Наталья Петрова

Гавана. Другие новости 12.11.21

Между Ираком и Белоруссией приостановлено прямое авиасообщение. / Правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте. / Туроператор Mouzenidis Travel прекратил работу – туристам вернут символические суммы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»