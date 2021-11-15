Привитым «Спутником V» россиянам разрешат въезд в Израиль с 1 декабря

Власти Израиля с 15 ноября признают российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», однако въезд привитым этим препаратом туристам из России будет разрешен только с 1 декабря. Это следует из совместного заявления министерств здравоохранения и туризма, а также канцелярии премьера Израиля.

«В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов въезд туристов, вакцинированных «Спутником V», станет возможен с 1 декабря. До тех пор будет налажена синхронизация систем, завершены юридические формулировки и обязательства, чтобы механизм въезда работал без сбоев», – цитирует документ «Интерфакс».

В Израиль начнут пускать российских туристов, привитых двумя дозами вакцины «Спутник V» не более полугода назад. Для въезда россиянам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета, а по прилете – сделать серологический тест на антитела, результат которого станет известен через 15 минут, и дополнительно ПЦР-тест. Оба теста платные.

Накануне глава израильского минтуризма Йоэль Развозов заявил, что Израиль рассчитывает принять десятки тысяч туристов из России до конца 2021 года.

Напомним, Израиль с 1 ноября разрешил въезд в страну иностранцам, вакцинированным не более шести месяцев назад препаратами, одобренными ВОЗ.

Тель-Авив, Наталья Петрова

Тель-Авив. Другие новости 15.11.21

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