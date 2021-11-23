Австралия и Новая Зеландия отказались помочь путешествующей вокруг света семье из России

В Индийском океане семья из России нуждается в помощи. Однако порты Австралии и Новой Зеландии отказались принять путешественников.
Родители и двое детей из России совершают кругосветное путешествие на яхте «Леди Мэри». Последний переход занял у них 11 недель, сейчас на судне заканчивается пресная вода и необходимо провести ремонт, передает РЕН ТВ.
Путешественники сделали запросы в несколько портов Австралии и Новой Зеландии, но там отказались принять иностранцев. Местные власти обосновывают отказ тем, что опасаются занесения коронавирусной инфекции.
Доводы о том, что семья 11 недель провела в изоляции, считают неубедительными. Более того, россиянам даже отказывают просто передать продукты и воду на яхту.
В настоящее время судно «Леди Мэри» направляется к берегам Французской Полинезии.
Сидней, Зоя Осколкова
© 2021, РИА «Новый День»
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