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Четверг, 25 ноября 2021, 21:32 мск

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В Ливане запретили рекламировать Белоруссию

Фото: официальный сайт компании «Белавиа»

Рекламировать Белоруссию в качестве направления для путешествий запретило туристическим агентствам правительство Ливана. По мнению чиновников, подобная мера должна снизить наплыв ближневосточных мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз через Белоруссию.

На сегодняшний день в Белоруссии находятся, по меньшей мере, 7000 мигрантов из таких государств как Сирия, Ирак и Ливан и стран Северной Африки, куда они прибыли с целью пересечения границы с Польшей и оказаться в ЕС. Как отмечают СМИ, многие мигранты использовали для транзита международный аэропорт Бейрута.

Евросоюз обвиняет Беларусь в использовании беженцев в качестве оружия гибридной войны. Режим Александра Лукашенко отвергает эти обвинения. Однако телеканал «Аль-Джазира» сообщает об увеличении рейсов авиакомпании «Белавиа» в Бейрут в последние недели.

Бейрут, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»

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