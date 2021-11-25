В Ливане запретили рекламировать Белоруссию

Рекламировать Белоруссию в качестве направления для путешествий запретило туристическим агентствам правительство Ливана. По мнению чиновников, подобная мера должна снизить наплыв ближневосточных мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз через Белоруссию.

На сегодняшний день в Белоруссии находятся, по меньшей мере, 7000 мигрантов из таких государств как Сирия, Ирак и Ливан и стран Северной Африки, куда они прибыли с целью пересечения границы с Польшей и оказаться в ЕС. Как отмечают СМИ, многие мигранты использовали для транзита международный аэропорт Бейрута.

Евросоюз обвиняет Беларусь в использовании беженцев в качестве оружия гибридной войны. Режим Александра Лукашенко отвергает эти обвинения. Однако телеканал «Аль-Джазира» сообщает об увеличении рейсов авиакомпании «Белавиа» в Бейрут в последние недели.

Бейрут, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»