Из ЮАР не могут вылететь порядка 500 российских граждан

Пресс-служба Ростуризма со ссылкой на данные российского генконсульства в Кейптауне сообщила, что в ЮАР из-за прекращения авиасообщения застряли не менее 500 россиян. Организованных туристов среди них нет, речь идет о самостоятельных путешественниках, которые далеко не все встают на консульский учет.

В Ростуризме отметили, что у России с Южной Африкой прямого авиасообщения нет. Однако, из-за появления нового штамма коронавируса – «омикрон» полеты в ЮАР отменили некоторые промежуточные страны, через которые летали россияне.

Ведомство рекомендует гражданам России, находящимся в ЮАР, сообщить о себе в посольство, чтобы им могли объяснить, как можно вернуться на родину. Также туристам посоветовали следить за актуальной информацией на сайтах МИД РФ и Росавиации.

Москва, Иван Бабурин

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