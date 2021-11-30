ВОЗ опубликовала новые рекомендации для путешественников

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в связи с выявлением омикрон-штамма коронавируса опубликовала заявление, в котором не рекомендует путешествовать людям старше 60 лет, а также лицам с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет или рак.

В опубликованном ВОЗ заявлении говорится: «Лицам, которые нездоровы или подвержены риску развития тяжелой болезни COVID-19 и смерти, в том числе людям в возрасте 60 лет и старше или лицам с сопутствующими заболеваниями (например, сердечными заболеваниями, раком и диабетом), следует рекомендовать отложить поездку».

Всемирная организация здравоохранения также напоминает, что путешественникам необходимо проявлять бдительность в отношении признаков и симптомов коронавируса, делать прививки и соблюдать защитные меры вне зависимости от их статуса вакцинации.

Как сообщает РИА Новости, ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой «омикрон».

Следует отметить, что новый штамм коронавируса «омикрон» уже выявлен не только на юге Африки, но и в Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии, других странах, а также в Гонконге.

Цюрих, Иван Бабурин

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