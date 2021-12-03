Россиянам предложили сдать билеты в Турцию и Египет

Россиян, которые планируют путешествие в Египет или Турцию, академик РАН Геннадий Онищенко призвал сдать свои билеты. Врач-эпидемиолог считает, что появление нового штамма COVID-19 должно стать для людей сигналом к тому, чтобы привиться или ревакцинироваться, – сообщает Лента.ру.

«У нас сейчас 3 декабря, люди покупают билеты. Я предлагаю тем, кто купил их в Турцию и Египет, сдать. А не ждать, когда закроют. Люди видят, что самолеты летают, и думают, что можно лететь. Пусть бизнес занимается бизнесом и летит куда угодно, привившись накануне. А вот отдых детский, который грядет очень скоро, нужно планировать дома, а не в экзотических странах», – рекомендует Онищенко.

Следует отметить, что ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что новый омикрон-штамм коронавируса оказался опасен не только для пожилых, но и для детей.

Москва, Иван Бабурин

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